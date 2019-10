Produzione artigianale della pizza: il corso gratuito a Lecce

IL C.N.I.P.A. PUGLIA, Organismo di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Puglia organizza a Lecce il Progetto Formativo gratuito "Operatore/operatrice della produzione artigianale della pizza".



Il corso ha la durata complessiva di n. 900 ore comprensive di n. 300 ore di STAGE di cui n. 24 ore all’estero (SPAGNA) e n. 24 ore fuori regione (ISCHIA).



DESTINATARI PREVISTI

18 GIOVANI che abbiano assolto al Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti, fino ai 35 anni d’età, disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.



Il corso è fruibile dai militari congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come previsto nella CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e congedati” stipulata in data 02 luglio 2014.



La frequenza al corso è obbligatoria e gratuita. A fine percorso formativo verrà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale ai sensi della L. 845/78.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

I corsisti fuori sede avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute con mezzo pubblico, se documentate.

Tutte le spese per il materiale didattico saranno a carico dell’Organismo di Formazione Professionale C.N.I.P.A. Puglia.



ULTERIORI INFORMAZIONI

Le iscrizioni, redatte su apposito modulo, dovranno essere recapitate presso la sede del C.N.I.P.A. Puglia di Lecce, via Delle Anime n. 10/a ENTRO LE ORE 12.00 del 21 OTTOBRE 2019, unitamente alla documentzione richiesta nel modulo di iscrizione(fa fede la data di arrivo). Non saranno accettate e considerate valide ai fini dell’iscrizione, le domande non complete di TUTTA la documentazione richiesta.

La segreteria del C.N.I.P.A. Puglia di Lecce riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tel. 0832/332393





I dettagli