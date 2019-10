Liverani dopo il ko. “Regalare un gol del genere all’Atalanta? Non ce lo possiamo permettere”

"Sappiamo che il nostro percorso è pieno di difficoltà, è un periodo difficile, abbiamo giocatori che sono al 30-40% della condizione. Dobbiamo aspettarli e poi costruire il nostro percorso"



C’è tanta amarezza nelle parole di mister Fabio Liverani dopo la netta sconfitta del Gewiss Stadium per mano dell’Atalanta.

“La nostra squadra è partita bene – ha detto il tecnico del Lecce ai microfoni Dazn – poi abbiamo regalato un gol e una squadra del genere, con tanta qualità, è poi difficile poi riprenderla. Una sconfitta qui ci può comunque stare, non facciamo drammi, l’Atalanta è una delle squadri più forti d’Italia. Noi abbiamo avuto le nostre due o tre occasioni e se non fai gol diventa tutto difficile. Sappiamo che il nostro percorso è pieno di difficoltà, è un periodo difficile, abbiamo giocatori che sono al 30-40% della condizione. Dobbiamo aspettarli e poi costruire il nostro percorso. Certo, prendere gol in quel modo, non ce lo possiamo permettere. Sappiamo di dover lavorare e i punti che dobbiamo fare, cerchiamo di girare, a fine andata, a 17-20 punti che dovremo prendere ovunque. Da mercoledì torneremo al lavoro. Ci sono dei giocatori che non hanno fatto il ritiro come Babacar, Farias e Imbula che sono da recuperare, poi di un Tabanelli come quello delle ultime tre gare, che dà fisicità alle punte, non ne possiamo fare a meno. Dobbiamo diventare più squadra”.