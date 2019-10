Sbarco a Santa Maria di Leuca: salvati 25 migranti curdi

Sul posto la guardia di finanza e il personale della Croce Rossa Italiana, che ha assistito i migranti, a digiuno da giorni e in ipotermia.



Sbarco sulle coste del Salento: sono stati rintracciati nella tarda serata di ieri 25 migranti curdo-iraniiani e curdo-iracheni, giunti a riva nei pressi di Santa Mria di Leuca su un motoscafo, che li ha lasciati sul costone a Punta Meliso. Sono ancora in fase di rintraccio alcuni dei migranti, che hanno intrapreso un lungo viaggio di oltre 2 giorni, partendo dalla Turchia attraversando il mare e cambiando diverse imbarcazioni.

Completamente a digiuno da giorni, in ipotermia e con abiti lisi e bagnati risultano essere in buono stato di salute, ma stanchi e stremati. In queste ore sono accolti e assistiti dal personale della Croce Rossa Italiana, sollecitato dalla guardia di finanza, e recatosi sul posto con mezzi e beni di primo soccorso.