Allerta su Whatsapp: "Non aprite il messaggio 'Guarda Salvini nudo'. È virus"

Sta girando tra le chat di Whatsapp un messaggio con una Gif che ritrarrebbe l'ex MInistro Matteo Salvini senza veli. Il corpo del testo recita: "Guarda Salvini nudo a Cortina", con tanto di invito a cliccare. Ma la Gif animata altro non sarebbe se non un virus per i dispositivi Android. Si tratta - come si legge sul quotidiano La Repubblica - a tutti gli effetti un attacco informatico in grado di rubare tutti i dati presenti sui nostri smartphone.

La notizia è stata diffusa anche da Codacons Lecce che invita gli utilizzatori di Whatsapp che avessero ricevuto questo messaggio, a non aprirlo.