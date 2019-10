Reparto di Oncologia intitolato a Nadia Toffa, la mamma: "Grazie per la vostra forza"

La mamma di Nadia Toffa ringrazia i firmatari della petizione per l'intitolazione alla figlia del reparto di Oncoematologia pediatrica di Taranto. "A dicembre sarò presente alla cerimonia di intitolazione. Grazie per la forza che mi date!".

“Mi avete emozionato moltissimo con la vostra vicinanza a Nadia anche dopo la sua scomparsa, siete stati un esercito di paladini nel sostenere l’intitolazione del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Mi date molta forza, quella di continuare le battaglie lasciate aperte da lei. Per il giorno dell’intitolazione io ci sarò”.

E’ il messaggio che Margherita, la mamma di Nadia Toffa, ha voluto inviare a tutti i firmatari della petizione lanciata sul web da Alessandra Marotta sul web “Intitolare a Nadia Toffa reparto di Oncoematologia Pediatrica del SS.Annunziata di Taranto”.

Le oltre 90mila firme raccolte in poco più di un mese hanno convinto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a dare seguito alla petizione. La Giunta regionale ha infatti deliberato l'avvio di tutte le procedure necessarie, attraverso la Direzione strategica della Asl di Taranto, all'intitolazione dell'Unità Operativa alla conduttrice de Le Iene, prematuramente scomparsa e da sempre attenta alle istanze della popolazione pugliese, ma soprattutto allo stato di salute della popolazione tarantina ed in particolare dei bambini di Taranto. Per questo suo forte impegno, la Toffa aveva ricevuto anche la cittadinanza onoraria della città.

La signora Margherita ha voluto ringraziare tutti per il calore e la forza che le hanno trasmesso i firmatari sostenendo una petizione per ricordare l’impegno della figlia nelle battaglie intraprese; tra queste, c’era appunto quella per i bambini di Taranto malati di tumore. Attraverso la la raccolta fondi “Ie Jesche Pacce Pe Te”, infatti, Nadia Toffa aveva permesso la realizzazione del reparto di oncoematologia pediatrica.

La cerimonia per l’intitolazione al reparto a Nadia Toffa dovrebbe avvenire nella seconda metà di dicembre 2019, intanto l’ideatrice della petizione Alessandra Marotta, alla luce del traguardo raggiunto non nasconde la sua meraviglia: