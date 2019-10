Gambizzato nel 2013, finisce in manette: raffica di arresti nel Salento

In arresto Alessio Bellanova, vittima di un agguato in pieno giorno nel quale rimase ferito a una gamba. Con lui, in manette altre 7 persone.





Raffica di arresti nelle ultime ore nel Salento. A finire in manette 8 persone, arrestati dai carbinieri in esecuzione di ordini di carcerazione per reati vari. Tra questi anche Alessio Bellanova, 37enne leccese, vittima nel 2013 di un agguato nel quartiere San Pio durante il quale venne gambizzato.

Il 36enne è finito in carcere in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Corte d'Appello, dovendo espiare 5 anni e 6 mesi per associazione delinquere per traffico sostanze stupefacenti.