"Il borgo dei borghi": stasera su Rai3 le marine di Melendugno

Il format condotto da Camila Raznovich questa sera alla scoperta di San Foca, Torre dell'Orso, Roca Vecchia, Torre Sant'Andrea e Torre Specchia.



Anche il Comune di Melendugno sarà ospite della trasmissione di Rai Tre "Il borgo dei borghi", in onda questa sera alle 21.25. Il format condotto da Camila Raznovich che mette in scena la bellezza dei borghi italiani dando la possibilità ai telespettatori di votarne il preferito, stavolta porterà alla scoperta delle marine di Melendugno con un giro in barca sottocosta assieme ad Alberto Rescio, docente originario di Borgagne, frazione di Melendugno, ed esperto dei luoghi in questione.

Tra immagini e racconti, il programma televisivo farà scoprire al grande pubblico le meraviglie delle cinque marine di Melendugno, San Foca, Torre dell'Orso, Roca Vecchia, Torre Sant'Andrea e Torre Specchia, con le sue coste rocciose intervallate da interminabili spiagge e un mare cristallino.