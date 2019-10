Stretta sui controlli in tutto il Salento: un arresto e 19 denunce

In manette un uomo, già sottoposto all'obbligo di dimora.



Stretta sui controlli nel Salento. I carabinieri hanno passato al setaccio tutto il terriotiro della provincia di Lecce. Il risultato è di un arresto e 19 denunce a piede libero.

A Collepasso i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità Marco Casciaro, 35enne, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Ugento. Il 35enne a seguito di controllo alla circolazione stradale, ha falsamente attestato ai militari operanti le proprie generalità. Il giovane è stato quindi accompagnato presso il carcere di Lecce.