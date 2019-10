Non si ferma allo stop e travolge un'auto: violento schianto in pieno centro

Paura intorno alle 13 nei pressi di piazza Ludovico Ariosto. I residenti: "Manca la segnaletica orizzontale. Ennesimo incidente a quell'incrocio".



Non si ferma allo stop e travolge un'auto all'incrocio. Paura in pieno centro questa mattina, dove intorno alle 13 si è verificato un violento incidente stradale nei pressi di piazza Ludovico Ariosto, all'incrocio tra via Manzoni e via Di Pettorano. Coinvolte una Renault Clio e un'Audi A6, finita sul marciapiede dopo il tamponamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per accertarsi delle condizioni di slaute dei conducenti.

"Si tratta dell'ennesimo incidente a quell'incrocio - lamentano i residenti - Tutta la zona è priva della segnaletica orizzontale, mai ripristinata dopo i lavori per l'Open Fiber. Le vie limitrofe sono state riasfaltate da due anni ma manca totalmente la segnaletica per l'attraversamento pedonale e le strisce di parcheggio per le auto, che sostano in maniera selvaggia anche in prossimità dell'incrocio".