Operazione "First Cold", raffica di controlli sulle strade: pioggia di multe e patenti ritirate

Spiegamento di carabinieri sulle strade del Salento durante le ultime ore.

Operazione “First cold” dei carabinieri nel capoluogo e nella provincia di Lecce nel corso del weekend: in tutto sono stati impiegati 120 militari e 60 veicoli; 1.285 le persone e 412 i veicoli controllati. Gli effetti dei controlli sono stati 12 arresti (di cui vi diamo notizia a parte), 39 denunce e 35 segnalazioni oltre a numerose patenti ritirate. Numerose anche le contravvenzioni elevate per mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco.

In particolare è scattata la denuncia con multa e ritiro della patente nei confronti di sei persone per guida sotto effetto di alcol, per 11 soggetti trovati al volante sotto effetto di droga e per 9 persone che si sono rifiutate di sottoporsi agli accertamenti per rilevare il tasso di alcol o droga nel sangue.

Altri tre automobilisti sono stati invece scoperti alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito tale da comportare una violazione amministrativa, non penale.

Durante il medesimo servizio, 25 persone sono state segnalate competenti prefetture per uso non terapeutico sostanze di stupefacenti