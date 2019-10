Cocaina in auto e in casa, due arresti a Surbo. Piante di marijuana sequestrate a San Cesario

In manette per resistenza a pubblico ufficiale anche un 21enne di San Cesario.

Sorpreso in auto con 5,46 grammi di cocaina: Alessio Catania, 35enne di Trepuzzi è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Surbo. L'uomo è stato fermato nel corso di un controllo stradale mentre viaggiava a bordo della sua Daewoo Matiz.

I carabinieri della stazione di Surbo, al termine di una perquisizione domiciliare, hanno arrestato anche Leonardo De Cillis, 48enne di Surbo trovato in possesso di 10,22 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dosi e 310 euro in contanti. L' arrestato è stato condotto presso il carcere di Lecce.

A San Cesario, invece, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione e nuovamente arrestato Jason Margiotta, 21enne del posto. Il giovane, agli arresti domiciliari, deve scontare 6 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale: il 16 settembre scorso è stata accertava l' evasione e la sua presenza all'interno di un supermercato.

Nel corso della perquisizione domiciliare il giovane è stato poi trovato in possesso di 4 piante di cannabis alte da 45 cm a 2 m circa, nonché di 225 grammi circa di cannabis in essiccazione, per le quali veniva ulteriormente arrestato in flagranza.