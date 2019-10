Verso Bergamo, La Mantia torna titolare: le probabili formazioni

Liverani punta su La Mantia con Babacar pronto a subentrare. In panchina Lapadula e Farias, reduci da noie fisiche. Possibile Meccariello dal primo minuto

Possibile qualche novità nell’undici titolare del Lecce che, tra cinque ore, scenderà in campo nel rinnovato Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. La principale potrebbe riguardare l’attacco, con La Mantia che potrebbe ritornare titolare dopo un mese e mezzo accanto a Falco e, con alle spalle, Mancosu. Confermato il tris di centrocampo – con Tabanelli ancora out – Majer-Tachtsidis-Petriccione. In difesa, a destra, potrebbe rivedersi Meccariello al posto di Rispoli; confermatissimi gli altri tre: Lucioni, Rossettini e Calderoni davanti a Gabriel.

Nell’Atalanta ci potrebbero stare un paio di cambi rispetto alla formazione titolare scesa in campo in Champions martedì sera. Kjaer dovrebbe rilevare Masiello in difesa, Freuler potrebbe trovare posto a centrocampo con Hateboer che partirebbe dalla panchina, dove siede, tra gli altri, l’ex Muriel. Solo tanta abbondanza per Gasperini.

Le probabili formazioni:ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.