Smonta antenna dall'auto e aggredisce carabinieri, 22enne denunciato

Il giovane pakistano in preda ad una crisi psicotica era stato già fermato in viale Lo Re dove aveva danneggiato alcune vetrine.



Dopo l'arresto per aver sfasciato le vetrine di due negozi in viale Lo Re, ha dato in escandescenze ancora una volta al termine dell'udienza di convalida e ha aggredito i carabinieri con l'antenna strappata dall'auto di servizio che lo stava riaccompagnando a casa. Il protagonista è un 22enne pakistano che è stato sedato e sottoposto a Tso e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, in preda ai deliri, era stato fatto uscire dal mezzo ma una volta fuori in viale dell'Università ha strappato l'antenna dell'auto provando a colpire i militari che, per evitare danni alle auto parcheggiate vicine, lo hanno fatto rientrare nel mezzo. Una volta dentro ha sfasciato con calci e pugni il finestrino per uscire nuovamente ma è stato fermato da un'altra pattuglia sopraggiunta nel frattempo che lo ha immobilizzato con lo spray al peperoncino. Visitato dal personale 118 e da un medico psichiatra è stato riconosciuto delirante e dunque condotto in ospedale. I militari hanno riportato lesioni lievi.