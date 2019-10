Insultò napoletani arrampicato sull'inferriata: identificato e multato tifoso "agitato"

L'uomo immortalato in un video che fece il giro del web dopo la partita Lecce- Napoli del 22 settembre scorso.



Si è arrampicato sull'inferriata che divide la curva Sud dal settore ospiti del Via del Mare per insultare la tifoseria avversaria. L' “impresa” del 22 settembre scorso è stata anche immortalata in un video che ha fatto rapidamente il giro del web ed è stata duramente contestata dai tifosi napoletani per la volgarità degli insulti e anche dagli stessi supporters leccesi. Ora il responsabile, un 58enne, è stato identificato dai carabinieri di Lecce Santa Rosa e dovrà pagare una multa salata.

Arrampicarsi sulla recinzione divisoria dei settori è, infatti, una violazione del regolamento d’uso dell'impianto sportivo che comporta una sanzione amministrativa.