Gibò miglior location d’Italia: il Billionare di Briatore perde la sfida

L’awards di Food & Travel consegnato all’imprenditore Gigi Costa e alla figlia Marta nella serata in Sardegna.

Non c’è stata gara. Il Gibò ha battuto il Billionaire di Briatore e la Capannina di Forte dei Marmi nell’assegnazione degli awards di Food & Travel. La premiazione ieri sera durante la cerimonia svoltasi nella cornice del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Sulla base delle preferenze dei lettori, di grandi esperti del settore enogastronomico e turistico internazionale e della redazione del magazine, sono stati aggiudicati gli Awards Food and Travel Italia 2019.