Fumo all’interno dell’aereo, atterraggio d’emergenza per il volo diretto a Londra

Il velivolo, partito da Brindisi, è stato costretto a fermarsi a Basilea in Svizzera.

Un A320 della British Airways in volo da Bari a Londra ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Basilea dopo la segnalazione di fumo all’interno della carlinga. Panico tra i 165 passeggeri dell’aereo ma nessun ferito, a differenza di quattro membri dell’equipaggio trasferiti in ospedale per accertamenti