Chevanton non delude mai: gol da centrocampo

Il 39enne uruguagio ha realizzato la rete strepitosa durante la gara di Coppa Italia con la Soccer Dream 2000 di Parabita.

Ha 39 anni ma non li dimostra. Perché Ernesto Chevanton, gloria giallorossa riesce ancora a stupire con le sue giocate. Nella partita della Soccer Dream 2000 di Parabita, dove milita è riuscito a segnare da centrocampo, nella prima gara di Coppa Puglia contro lo Spartak Ruffano in seconda categoria. La classe non è acqua.



Ecco il video della prodezza immortalata da Salento Television.