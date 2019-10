Liverani e l’ostacolo Atalanta: “Avversario duro e modello. Ma non partiamo sconfitti”

Il tecnico giallorosso pronto per la difficile sfida di domani: "Abbiamo recuperato diversi elementi. In attacco devo ancora fare le mie scelte"

Domani alle 15 per il Lecce sarà tempo di cercare l’impresa in quel di Bergamo, sul campo di un’Atalanta ferita dalle Coppe Europee ma vogliosa di partire bene nel nuovo Gewiss Stadium.

Conosce tutte le difficoltà dell’occasione Fabio Liverani, che non l’ha nascosto in conferenza stampa pur rimanendo convinto che la sua squadra può ben figurare: “Ce la vedremo su un campo difficile, per loro sarà già una festa. Inoltre l’Atalanta, club davvero da prendere come modello per tutte le piccole, vuole rifarsi della sconfitta immeritata con lo Shakhtar e continuare a mantenersi in zona Champions. Di certo sarà una gara a dir poco complicata, ma chi pensa che il Lecce sia battuto in partenza si sbaglia. Alla fine, come sempre, sarà il campo a parlare e noi ci proveremo fino all’ultimo”.

In sede di formazione, ancora nulla è deciso: “Abbiamo recuperato diversi elementi, da Meccariello a Lapadula e Farias, ma anche Babacar che non era al top. In avanti c’è poi La Mantia che scalpita. Vederlo dall’inizio in coppia con Falco? E’ una possibilità”.

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

2 Riccardi

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Benzar

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

11 Shakhov

13 Rossettini

16 Meccariello

17 Farias

19 La Mantia

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

29 Rispoli

30 Babacar

32 Lo Faso

37 Majer

39 Dell’Orco

77 Tachtsidis

85 Imbula