Furto al supermercato e fuga: i ladri si schiantano con l'auto contro un muro

Due di loro si trovano ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale Panico di Tricase.



Poco prima avevano messo a segno un furto in un supermercato, ma cercando di sfuggire alla polizia si sono schiantati con l'auto contro un muro. È finito con un violento impatto il tentativo di fuga di tre malviventi che, la notte scorsa intorno alle 3.30, hanno forzato l'entrata del supermercato DiMeglio di Presicce e hanno portato via delle buste contenenti denaro.



Dopo l'arrivo sul posto delle guardie giurate e della polizia, l'auto con i tre in fuga è stata intercettata da una pattuglia che in quel momento si trovava sulla Presicce - Specchia. Le due vetture hanno dato vita ad un inseguimento che è terminato quando l'auto dei tre ladri, una Mercedes, ha perso il controllo a causa dell'elevata velocità e ha concluso la sua corsa su un muro. A quel punto i tre sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati all'ospedale di Tricase. Due di loro sono in condizioni più gravi rispetto al terzo e sono tuttora ricoverati sotto lo sguardo vigile dei carabinieri.