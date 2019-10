Tartarughine disorientate, il volontario dal mare e le guida con la luce: il video

Il racconto dei responsabili di Sos Fauna Calimera sull'ultima schiusa della stagione:



" Passate le 72 ore dalle ultime nascite, come da protocollo, il responsabile del Crtm Kaliméra Piero Carlino è intervenuto sul nido: all'interno c'erano 18 t artarughe già nate, ma intrappolate dalla sabbia compattata dalle piogge e due uova in schiusa .

Il nido è stato richiuso in attesa che le tartarughe fossero pronte e intorno alle 21:00 anche le ultime due sono nate.

La luna coperta e le luci del paese e dei lidi vicini disorientavano le tartarughe che avanzavano lungo la battigia senza riuscire a prendere il mare, così Piero ha fatto "da luna": è entrato in acqua con una torcia e ha guidato le tartarughe, fino all'ingresso in mare.

La stagione si è conclusa con un ottimo bilancio: sei nidi, come lo scorso anno e 275 tartarughine nate rispetto alle 233 del 2018.

Doveroso ringraziare lo staff Piero Carlino , Luigi Potenza, Enrico Panzera , Gian Piero Donno e tutti i volontari che hanno dato un preziosissimo contributo per tutta l'estate.

Grazie di cuore a tutti e, alle piccole nate, il nostro augurio di una lunga e buona vita ".