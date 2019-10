Derby dei due mari in Coppa Italia: Gallipoli vince ad Otranto

Va al Gallipoli di mister Andrea Salvadore Il primo atto del derby dei due mari contro l’Otranto, valido per i quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza.

I giallorossi, con due centri nella ripresa, regolano i padroni di casa conquistando un successo pesantissimo in ottica doppio confronto.

La prima frazione è condizionata da un campo al limite della praticabilità, con le due compagini che faticano a trovare la giocata vincente. Nei secondi 45 minuti è il Gallipoli a spingere maggiormente, e al minuto 25 gli ospiti mettono la freccia: bella uscita da dietro dei giallorossi, la sfera arriva sui piedi di Alemanni che salta secco il diretto avversario e serve l’accorrente Cortese che con un bel sinistro di prima intenzione batte il giovane Cariddi.

L’Otranto non riesce a reagire e a cinque dalla fine il Gallipoli mette una seria ipoteca sulla qualificazione con Porcino che entra in area dalla destra e fulmina l’estremo di casa con una bella conclusione sul primo palo.

Torna quindi al successo il Gallipoli, che riscatta il doppio falso in campionato conquistando una vittoria pesantissima in chiave ritorno (17 ottobre). Domenica al ‘Bianco’ arriva il San Marco. Prosegue invece il periodo complicato per l’Otranto che tra tre giorni cercherà il pronto riscatto contro l’Ugento capolista.

IL TABELLINO

Otranto, stadio “Nachira”

giovedì 3 ottobre 2019, ore 15.30

Coppa Italia Eccellenza Puglia 2019/20 – Andata quarti

OTRANTO-GALLIPOLI 0-2

RETI: 25′ st Cortese, 40′ st Porcino

OTRANTO: Cariddi, Nacci, Plevi, (28’ st Trovè F.), Bolognese (43’ st Marzo), Schirinzi, Cisternino (1’ st Villani), Trovè M., Mariano, Palazzo (33’ st Mancarella), Diarra, Gennari. A disposizione: Caroppo, Pellegrino, Magurano, Pedio, Sacchi. Allenatore: Gigi Bruno.

GALLIPOLI: Bacca, Gubello, Portaccio D., Moretti (22’ st Giaracuni), Carrozzo, Suhs, Annis, Alcazar (43’ st Podo), Cortese (38’ st Porcino), Fernandez (15’ st Alemanni), Portaccio A. A disposizione: Ciribe, Tricarico, Piscopiello, Benvenga, Stifani. Allenatore: Andrea Salvadore.

ARBITRO: Caldararo (Lecce) ( Luggeri-Mele)

NOTE: ammoniti Cisternino, Trovè M. (O), Portaccio D., Portaccio A., Podo (G).