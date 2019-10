Nel centro di Caprarica in esposizione per tre giorni le macchine di Leonardo

Una festa dei nonni particolare a Caprarica di Lecce: nel centro storico arrivano il 4, 5 e 6 ottobre le macchine di Leonardo del Museo di Galatone, realizzate dall'Associazione Creattivamens e dal professor Manisco – appassionato e noto conoscitore del genio di Leonardo.

Le macchine saranno esposte a partire dalle ore 18.30 di venerdì, e saranno introdotte da un seminario a cura dall’Associazione Creativamens con la partecipazione del Prof. Manisco che si svolgerà nell’aria scuderia della Fam. Greco in Via Matteotti. A seguire in piazza sarà possibile degustare bontà del Panificio Verri e di Per…Bacco, enoteca ricca di goloserie, grazie alla collaborazione del Comitato Festa Patronale.

Sabato – un momento molto suggestivo, con lo sparo della mitragliatrice inventata da Leonardo in Piazza Vittoria alle ore 21, preceduta da una esibizione musicale dell'Ensemble Concertus – ispirata a Leonardo Da Vinci che coinvolgerà ed emozionerà il pubblico nell'antica scuderia della Famiglia Greco. In piazza sarà possibile degustare bontà e piatti tradizionali – grazie al Comitato Feste Patronali.

Domenica il programma prevede la Santa Messa in Piazza Vittoria per nonni e nipoti, a seguire un laboratorio per bambini che li metterà in contatto con il genio leonardesco, grazie all’associazione Cromatica ed a Mauro Scarpa – dal titolo LEONARDO, che si svolgerà nella scuderia della Famiglia Greco. In piazza sarà possibile degustare appetitosi aperitivi grazie al Comitato Feste Patronali, al Panificio Verri ed a Per…Bacco.