Tragico schianto a Dolcedo: muore sul colpo farmacista salentino

L’incidente la notte scorsa a Dolcedo, in Liguria, con il 32enne di origini salentine morto sul colpo.

Era originario di Acquarica del Capo, Luca Occhilupo, il 32enne rimasto vittima del tragico schianto a Dolcedo, in Liguria, nella notte scorsa: il giovane, di professione farmacista, ha perso il controllo del proprio scooter finendo contro il muro di un’abitazione in via Clavi.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118: il giovane salentino, che era socio del padre in una farmacia della zona, è morto sul colpo. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica.