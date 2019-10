Disseccamento lecci, la denuncia del consigliere: "A rischio il patrimonio verde urbano"

Il consigliere comunale del Partito Democratico a Nardò chiede impegni certi da parte dell’amministrazione e una commissione che tuteli il patrimonio verde urbano della città.

“C’è un rischio serissimo e pericoloso che il patrimonio verde urbano della nostra Città sta correndo, ed è quello del disseccamento di tantissimi alberi di leccio. Un fenomeno che sta interessando queste piante secolari già da diversi mesi e del quale oggi se ne rendono conto anche i non ‘addetti ai lavori’ per via della evidente moria di decine di alberi, ormai completamente secchi”. È la denuncia di Lorenzo Siciliano, consigliere comunale del Partito Democratico a Nardò.

“Ciò sta accadendo – prosegue - a causa della rapida diffusione della cocciniglia, un insetto che è in grado di invadere tutta la struttura fogliare della pianta, nutrendosi della sua linfa. Durante l’infestazione produce la melata, una sostanza zuccherina che attira parassiti e funghi. Ed è proprio per via delle infezioni subentranti all’attacco di cocciniglia che la pianta generalmente muore. Questo fenomeno al quale il Comune di Nardò, evidentemente, non è in grado di fare fronte ha bisogno della massima attenzione e di tutte le risorse economiche ed umane possibili per fermarlo”.