Eliminazione strisce blu al "Fazzi", il M5S leccese lancia una petizione

L’iniziativa è stata lanciata dai grillini leccesi. Arturo Baglivo: “Non ci abitueremo mai alle logiche del profitto per far cassa sui cittadini”.

"Non ci abitueremo mai alle logiche del profitto e del far cassa sui cittadini, non ci abitueremo mai a scelte non condivise e all'assenza di un piano traffico che progetti una città diversa ma soprattutto non riusciremo mai ad abituarci a chi approfitta della situazione". Così Arturo Baglivo - portavoce per il M5S al Comune di Lecce - interviene sulla delicata questione delle strisce blu al Vito Fazzi.

"Quello delle strisce blu davanti al Fazzi è solo l'ennesimo piccolo balzello nascosto riscosso, per giunta, in un luogo dove nessuno va per divertirsi e per il quale, per edulcorare la pillola, sono state previste tariffe popolari. Sono capziose le motivazioni addotte dall'amministrazione Salvemini nel tentativo maldestro di giustificarlo: ridurre il traffico nella zona, eliminare il fenomeno del parcheggiatore abusivo e ridurre il fenomeno delle soste passive, così come pure lasciano perplessi alcuni endorsement al provvedimento provenienti dalla direzione della ASL" - continua Baglivo scettico verso l'idea della Direzione della ASL leccese in merito all'eliminazione delle auto all'interno del nosocomio.

"Non possiamo non apprezzare le loro belle dichiarazioni – afferma Baglivo con riferimento all’Asl - che ci troverebbero in totale accordo se non rimanessero solo intenzioni. Un intero complesso ospedaliero libero da inquinamento automobilistico dove sia consentito il transito solo a mezzi green e non inquinanti è un progetto bellissimo ma, di fatto, irrealizzabile nel breve periodo visto che all’interno del recinto ospedaliero (compreso l’oncologico) ogni giorno parcheggiano migliaia di autovetture di dipendenti e pazienti autorizzati all'accesso".