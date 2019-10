A Galatina il recital del pianista Luigi Fracasso

Domenica 6 ottobre alle ore 19:45 presso la Chiesa Madonna del Carmine di Galatina, cala il sipario sulla rassegna Settembre in…Classica con il recital del pianista galatinese Luigi Fracasso.

La manifestazione, organizzata da I Concerti del Chiostro e sostenuta dall’Amministrazione Amante, in particolare dall’Assessorato alla Cultura, è l’ultima di una serie di tre concerti che hanno ospitato il pianista jazz Dado Moroni e il violinista Alessandro Perpich in duo con la pianista Gabriella Orlando.

Luigi Fracasso, ammirato da Aldo Ciccolini che scrisse di lui “…è un musicista vero, agguerritissimo, con idee sane sulla nostra arte e con un vivo senso della logica strumentale. …”, svolge una significativa attività concertistica in Italia, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Spagna, Messico, Australia, ospite di importanti istituzioni e suonando come solista e camerista (ha suonato in duo con illustri musicisti, quali Lya De Barberiis, Roberto Fabbriciani, Vincenzo Mariozzi). Da solista con orchestra, ha suonato con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con la Brussels Philarmonic Orchestra, con l’Orchestra Sinfonica di Vratsa, con la FVG Mitteleuropa Orchestra, con I Solisti Aquilani, con la Fondazione I.C.O. “T. Schipa”.

Particolarmente interessante il programma proposto per la serata galatinese dal musicista, che interpreterà opere di L. v. Beethoven, Bach-Busoni e F. Chopin.