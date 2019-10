Il mare restituisce una bottiglia: a Torre Chianca il messaggio di una bimba ceca

Il mare spesso restituisce rifiuti, ma questa volta una dolce sorpresa è approdata sulle rive di Torre Chianca. Un messaggio in bottiglia che arriva da lontano, non molto risalente nel tempo ma che racconta la fantasia di un bimba di 9 anni che ha deciso di affidare alle onde il ricordo della gioia di una vacanza in barca. Il messaggio è stato scritto in lingua ceca, con traduzione in inglese, purtroppo sbiadita.





"Giovedí, 22/8/2019





Ciao, siamo sulla nostra barca Lazarus tutta la squadra con il capitano, abbiamo una fantastica vacanza, vi salutiamo.

Beata Dubová, 9 anni".