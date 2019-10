Dall'Europa a Lecce, al Castello un convegno internazionale sulle tracce di Carlo V

Il 4 novembre l'evento con professori universitari e storici che sancirà l'inserimento di Lecce nel nell’itinerario Culturale Europeo di Carlo V

Storici e studiosi da tutto il mondo a Lecce nel segno di Carlo V: si terrà il prossimo 4 novembre all'interno della sala D'Enghien Castello che prende il nome dall'imperatore il convegno internazionale “A new world. Emperor Charles V and the beginnings of globalization”. L'importante evento scientifico culturale è stato organizzato dalla professoressa Anna Trono, docente di Geografia Economico Politica e Geografia del Turismo presso l’Università del Salento, componente del Comitato Scientifico dell’European Routes of the Emperor Charles V, riconosciuto dal Consiglio d’Europa nel maggio 2015.