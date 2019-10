Prima l'arresto e poi il raid incendiario: in fiamme furgone a Melissano

Il proprietario del mezzo è un imprenditore funebre di recente finito in manette.

Dopo l'arresto anche il misterioso incendio del furgone. Il misterioso rogo è scattato nella notte a Melissano e ha interessato un Opel Vivaro di proprietà di un 43enne del posto finito di recente in manette. Il mezzo, utilizzato dall'uomo per la sua attività di pompe funebri, era parcheggiato in via Mazzini ed è stato completamente distrutto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e i carabinieri del Norm di Casarano: pochi dubbi sulla matrice dolosa dell'incendio, resta da chiarire il movente del gesto e il responsabile.