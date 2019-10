Qualità della vita dei malati oncologici: a Lecce "Abbi cura di te"

Appuntamento sabato 5 ottobre alle 17 presso il Chiostro dell’antico Seminario in Piazza Duomo a Lecce.



L’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV, da 18 anni impegnata su più fronti in campo socio sanitario, organizza, in occasione del mese “rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la seconda edizione del Convegno “Abbi cura di te”, un momento di riflessione sulla qualità della vita durante le terapie oncologiche.



"L'iniziativa nasce nell'ambito del percorso avviato con lo Spazio Benessere "A Sua Immagine", inaugurato presso il Polo Oncologico di Lecce, il 21 dicembre 2016, allo scopo di garantire trattamenti estetici e di well being gratuiti a donne e uomini in terapia oncologica. Lo Spazio Benessere, nato quasi in sordina, da subito ha raccolto un interesse oltre misura da parte dell’utenza, al punto che siamo stati costretti a renderlo fruibile più giorni la settimana rispetto a quelli inizialmente previsti - sono le parole con cui Don Gianni Mattia, presidente e fondatore dell’Associazione presenta il simposio – Credo che sia fondamentale sostenere il programma di screening mammografico al quale, ancora oggi, molte donne non aderiscono. Attraverso l’esperienza, medica e scientifica, oltre che personale, dei relatori che si alterneranno durante il convegno, si desidera far acquisire maggior consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce. L’iniziativa, inoltre, sostiene il progetto “Il Cuore in testa” promosso dall’Associazione “La Cura sono io” che ha l’obiettivo di far conoscere alle donne il valore del prendersi cura di sé a 360 gradi, riscoprendosi in una nuova femminilità. Con questo momento desideriamo proporre una riflessione, con gli utenti, sulla qualità della vita in terapia oncologica. Come lo Spazio Benessere presta attenzione ai disagi dovuti alle conseguenze estetiche delle cure chemio/radioterapiche, che possono, costituire un deterrente alla guarigione, pensiamo anche che ci siano altre componenti di cui tener conto. Tra queste vanno annoverate l’alimentazione, le reazioni emotive e relazionali e l’alleanza medico-paziente".



Per tali ragioni, all’incontro di sabato interverranno:



- la dott.ssa Silvana Leo, Direttore Responsabile Unità Operativa Oncologia P.O. “V. Fazzi” Lecce;



- il dott. Nicola Deliso, nutrizionista esperto in terapie dietetico nutrizionali oncologiche;



- la dott.ssa Carolina Ambra Redaelli, presidente APEO Associazione Professionale di Estetica Oncologica;



- la dott.ssa Gaia Carata, psicoterapeuta;



- la prof. ssa Anna Maria Rizzo, docente di Sociologia della Salute presso Università del Salento;



- il prof. Giuseppe Annacontini, professore di Pedagogia della Salute in Università del Salento;



- la dott. Maria Teresa Ferrari, Presidente di “La cura sono io”.



L’incontro sarà moderato da Tiziana Protopapa, giornalista di Leccenews24 e verrà preceduto dai saluti istituzionali di: S.E. Monsignor Michele Seccia arcivescovo metropolita Lecce; dott. Rodolfo Rollo, Direttore Generale ASL Lecce; dott. Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce; Don Gianni Mattia Presidente Ass.ne “Cuore e mani aperte”; Elena Olgiati, estetista APEO che opera presso lo Spazio Benessere e Massimo Orsini direttore artistico dell’evento “Io M’ARZO e l’OTTO ogni giorno”.