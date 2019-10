Allarme avvelenamento animali a Giurdignano: ennesima carcassa ritrovata

Allarme avvelenamento animali a Giurdignano. A lanciare l'appello il veterinario Fabio Protopapa dopo l'ennesima carcassa di un gatto ritrovata in strada. "Attenzione in via Borgo/via XXIV Maggio a Giurdignano, sospetto avvelenamento gatti in massa - scrive il veterinario - I proprietari degli animali, l'amministrazione e me come medico veterinario stiamo denunciando il fatto alle autorità competenti. È un fatto abbastanza grave sia per il numero di animali, sia per la pericolosità pubblica che comporta l'utilizzo improrio dei veleni. Attenzione a chi circola in zona con i propri animali, se notate bocconcini o piatti anomali avvisate me o il comandante dei vigili."

Il medico fa sapere inoltre che nel caso di ritrovamento di un animale morto è importante non toccarlo mai a mani nude.