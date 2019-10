Operai, cuochi, camerieri: Grimaldi Lines cerca personale

La nota compagnia di navigazione italiana offre nuove opportunità di lavoro. Grimaldi Lines al momento è alla ricerca di diversi profili come professionisti esperti e a candidati anche senza esperienza.



Nello specifico per le assunzioni del personale di bordo le offerte di lavoro sono:



Operaio Meccanico;

Giovanotto di macchina;

Ottonaio;

Ufficiale di macchina;

1°Ufficiale di macchina;

Direttore di macchina (con esperienza nel settore Ro/Ro);

Allievo Ufficiale di macchina;

Operaio Motorista;

Elettricista;

1°Ufficiale di coperta;

Carpentiere;

Comandante (con esperienza nel settore Ro/Ro);

Mozzo;

Nostromo;

Allievo Ufficiale di coperta;

Ufficiale di navigazione;

Marinaio;

Magazziniere;

Piccolo di camera;

Garzone di camera;

Cameriere;

1° Cameriere;

Commissario di bordo;

Piccolo di cucina;

Garzone di cucina;

Cuoco.



Le posizioni aperte per il personale di terra sono:



Stagista Area Cyber Security;

Raccomandatario Marittimo – Sede di Genova;

Programmatore in ambiente AS400;

Technical Superintendent.







I dettagli