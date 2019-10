Si abbassa i pantaloni per spalmarsi una crema, imbarazzo in tribunale

Un docente universitario, accusato di furto di libri, è stato fermato da un agente della polizia penitenziaria mentre era in attesa di presentarsi davanti al giudice.

Il bisogno era davvero impellente. Forse la sede era poco appropriata. Così un docente universitario, questa mattina, ha deciso di spalmarsi una crema per le parti intime nei corridoi del Tribunale di Lecce. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo era in attesa di essere giudicato per un furto di libri avvenuto in una libreria di Lecce nel 2018.