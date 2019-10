Allevatore sorpreso a incendiare macchia mediterranea, 85enne a bruciare rifiuti: denunciati

Nei guai un allevatore a Santa Cesarea Terme e un 85enne di Nociglia.

Appiccano fuoco a sterpaglie e rifiuti rischiando di provocare seri incendi nelle aree circostanti: i carabinieri di Maglie hanno denunciato due soggetti tra Santa Cesarea Terme e Nociglia.

Nel primo caso, un allevatore 78enne, in località “Telegrafo” aveva appiccato ben quattro focolai di incendio su una porzione di macchia mediterranea estesa circa due ettari. I militari, intervenuti immediatamente insieme al personale del servizio prevenzione incendi della Regione Puglia, riuscivano a rintracciare l’autore del fatto, che si giustificava sostenendo di voler favorire la ricrescita dell’erba di pascolo per la successiva stagione. La condotta dell’uomo è risultata particolarmente pericolosa in quanto l’area interessata è vicina al nuovo centro termale, con attigua pineta. L’uomo è stato denunciato per tentato incendio boschivo.