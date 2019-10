Vent'anni di maltrattamenti e vessazioni ai danni della moglie: in manette uomo violento

La vittima, dopo l’ennesimo episodio, ha deciso di denunciare l’uomo facendo scattare l’arresto.

Vent’anni di maltrattamenti e vessazioni ai danni di una donna, a cui hanno posto fine i carabinieri nella nottata, arrestando in flagranza di reato il marito violento: è accaduto a Casarano, dove l’uomo è finito in manette, ritenuto responsabile dei reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia aggravati, minacce e lesioni personali.

L’uomo ha adottato nei confronti della moglie, nel corso dell’ultimo ventennio, condotte aggressive, sopraffattorie, denigratorie, vessatorie, anche lesive della sua integrità fisica e morale, comprimendo la sua libertà personale e di autodeterminazione, fatti avvenuti anche alla presenza dei figli minori.