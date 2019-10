Rifiuti e appalti nell'Ato Le 2: reati prescritti per Macculi, Bonocore e Perrone

La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri con la dichiarazione di non procedere nei confronti dei tre imputati.



Sono stati prescritti i reati di abuso d’ufficio nei presunti affidamenti senza gara d’appalto nella gestione dei rifiuti per i Comuni dell’ex Ato Le 2 a carico di Silvano Macculi, sindaco di Botrugno ed ex presidente dell’Ambito, Fernando Bonocuore, all’epoca responsabile tecnico per il funzionamento del consorzio di Comuni; prescritti anche il reato di frode nelle pubbliche forniture, truffa ad attività organizzata per traffico illecito e gestione di rifiuti, Fabio Walter Perrone, gestore e amministratore della società Tecnoecologia di Galatina.

La decisione è arrivata in tarda serata, ieri sera, col presidente Stefano Sernia che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dei tre imputati. Il processo era cominciato nel 2015 per far luce sulla gestione dell’emergenza rifiuti nel Salento.