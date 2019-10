Lutto nel Salento: si è spento Marco Quarta

Il 41enne era affetto da una grave distrofia muscolare che lo aveva costretto a letto. Tre anni fa la morte del suo gemello.



Dopo una vita di atroci sofferenze ieri mattina si è spento Marco Quarta. Il giovane aveva 41 anni ed era affetto dalla sindrome di Duchenne, una malattia che fin dall'età di 4 anni lo aveva costretto a letto. Suo gemello Sergio, paralizzato come lui dalla grave distrofia muscolare, era morto tre anni fa.

I gemelli Quarta, residenti a Merine, per anni hanno lottato contro le istituzioni per vedere riconosciuti i loro diritti di persone disabili. Tra le battaglie portate avanti dai loro genitori, anche quella per il diritto a una morte dignitosa, richiesta che il padre aveva espresso in una lettera indirizzata a Papa Francesco.