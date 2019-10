Niente gazebo, chiude il Cin Cin bar in piazza Sant’Oronzo

L’attuale proprietà non ha mai avuto l’autorizzazione per una struttura coperta da parte della Soprintendenza e dell’amministrazione comunale.

Il Cin Cin bar chiude i battenti. Lo storico bar in piazza Sant’Oronzo ritorna di proprietà degli storici eredi Orlando i quali decideranno in futuro cosa fare. Ad arrendersi gli attuali proprietari che fanno capo alla società Games & Fun di Castrignano de’ Greci: avrebbero voluto montare un gazebo o una struttura coperta per accogliere i clienti anche durante l’inverno, ma è sempre arrivato il diniego da parte degli enti. Così adesso la resa che costerà anche il licenziamento per 16 dipendenti, tutti a tempo indeterminato.