Con l'Atalanta torna disponibile Dell'Orco. Dubbi su Tabanelli, Farias e Lapadula

Archiviato il ko con la Roma, per il Lecce è tempo di guardare al futuro. C’è una gara da preparare, la prossima con l’Atalanta, e mister Liverani ha iniziato a farlo già da oggi, giorno della ripresa dei lavori.

Un’ottima notizia arriva in chiave difensiva, con il completo recupero anche di Cristian Dell’Orco: ora il reparto è finalmente al completo. Decisamente diversa la situazione inerente Andrea Tabanelli, Diego Farias e Gianluca Lapadula. Il primo ne avrà ancora per due settimane, gli altri due si spera solo per qualche giorno.