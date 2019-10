Speculazioni finanziarie tra Londra e il Vaticano, sospeso Don Mauro Carlino

L’indagine, che vede coinvolte altre quattro persone, avrebbe al centro alcuni acquisti di immobili di pregio.

C’è anche un sacerdote salentino, Don Mauro Carlino, nell’inchiesta che sta agitando le stanze vaticane. Al centro dello scandalo, rivelato in esclusiva dall’Espresso, “alcune compravendite immobiliari milionarie all'estero, in particolare immobili di pregio a Londra, e alcune strane società inglesi che avrebbero partecipato al business”.

Il sacerdote, originario di Lecce, dove occasionalmente torna per celebrare in rito latino, era stato nominato proprio di recente Capo dell'Ufficio Informazione e Documentazione (Uid) del Vaticano. Insieme a lui anche il direttore dell'Aif Tommaso Di Ruzza

A finire nell’occhio del ciclone anche due dirigenti degli uffici della Segreteria, Vincenzo Mauriello e Fabrizio Tirabassi, e un’addetta all'amministrazione, Caterina Sansone.

Tutti e cinque da stamattina sono stati “sospesi cautelativamente dal servizio. I suddetti potranno accedere nello Stato esclusivamente per recarsi presso la Direzione Sanità ed Igiene per i servizi connessi, ovvero se autorizzati dalla magistratura vaticana. Monsignor Mauro Carlino continuerà a risiedere presso la Domus Sanctae Marthae”.