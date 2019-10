Disordini prima di Lecce-Roma, per il 22enne Daspo di 5 anni

Nonostante il riconoscimento delle proprie responsabilità, il 22enne non ha evitato il duro provvedimento della Questura.

Nonostante il patteggiamento e i due anni di Daspo per direttissima il 22enne brindisino, arrestato domenica scorsa, in occasione dell’incontro di calcio tra Lecce e Roma, per l’assalto a un taxi di tifosi romanisti, non è riuscito ad evitare il provvedimento della Questura di Lecce che ha disposto nei suoi confronti cinque anni di divieto a prendere parte alle manifestazioni sportive per i prossimi anni.

L’uomo faceva parte di un gruppo di circa un centinaio di tifosi, riconducibili a sodalizi ultras del Lecce che, travisati e armati di bastoni, avevano preso d’assalto un taxi, con a bordo tifosi romanisti diretti allo stadio che transitava nei pressi della rotatoria tra via C. Leo, Via Roma e Viale della Libertà, facendolo oggetto di un fitto lancio di bottiglie, sassi e calci;