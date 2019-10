Fazzi, nel reparto di Ortopedia torna la guardia attiva h24

Potenziamento in vista del passaggio nel nuovo Dea: più risorse umane e tempi ridotti per rispondere alle emergenze-urgenze in ogni momento.

Nell’Ortopedia e Traumatologia del “Vito Fazzi” la guardia attiva diviene operativa h24. L’ortopedico di guardia, dal 1° ottobre, è dunque sempre presente non più solo dalle 8 alle 20, ma anche dalle 20 alle 8 per coprire lungo l’arco dell’intera giornata le necessità ordinarie del reparto e delle altre unità operative ma, soprattutto, le urgenze-emergenze del Pronto Soccorso. Non è una novità in assoluto, ma è certamente un gradito ritorno – mancava dal 2010 - per l’unità operativa diretta dal dr. Giuseppe Rollo, che è anche coordinatore del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’intera ASL.

Una migliore e più efficace organizzazione resa possibile dall’organico di cui attualmente dispone l’Ortopedia: 12 medici più il direttore, oltre al personale infermieristico e oss. Una novità che “fa la differenza”, come spiega il dr. Antonio Marsilio: “In precedenza il turno di guardia copriva le ore antimeridiane, mentre per l’orario notturno si faceva ricorso alla reperibilità e alla pronta disponibilità per intervenire sui codici gialli, verdi e anche per i rossi. Ora resteranno comunque i due medici rapidamente allertabili, ma con la presenza fissa dell’ortopedico di guardia guadagneremo sicuramente tempo prezioso per intervenire tempestivamente sui codici rossi e, in particolare, in caso di attivazione della sala operatoria per i grandi traumi e politraumi”.

Un valore aggiunto sul quale la Direzione Generale ASL Lecce ha investito energie e risorse e che va letto nell’ottica dell’apertura del nuovo Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA). E che, sostanzialmente, riflette i buoni risultati registrati recentemente dal Programma Nazionale Esiti. L’Ortopedia leccese è infatti attestata nella fascia “molto alta” rispetto al livello di aderenza a standard di qualità per la frattura del collo del femore con intervento chirurgico entro 2 giorni: 120 operazioni eseguite nel 2017, con un dato del 72,41 per cento, migliore del 64,74 nazionale.