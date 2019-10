Zona Pip, 240mila euro di lavori mai realizzati: opposizione chiede chiarezza

Il capogruppo di opposizione a Vernole, Luca De Carlo: "Alla Zona PIP mancano 240 mila euro. Chiediamo chiarezza e consiglio monotematico".

Il capogruppo di opposizione a Vernole, Luca De Carlo, interviene sulla zona Pip spiegando di aver scritto al sindaco chiedendo la convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla vicenda del 2° lotto della Zona PIP del Comune di Vernole che risulta essere stata interessata tra il 2008 e il 2012 da 240.000 euro circa di lavori pagati ma mai realizzati.

“È dall'insediamento della nuova amministrazione – afferma - che chiediamo di fare chiarezza sulla questione, con una relazione di verifica che certifica che sono stati pagati 240.000 € per lavori mai realizzati. La Regione a suo tempo ha già comunicato che per questo fatto gravissimo il Comune di Vernole rischia di dover restituire l'intero finanziamento pari a oltre 1 milione di euro. Laddove dovesse succedere, riusciremmo a capire chi è responsabile? O a pagare come ogni volta saranno i cittadini e i servizi che un Ente dovrebbe offrire?”