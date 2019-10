Vasto incendio sulla Lecce-Torre Chianca: caschi rossi a lavoro per spegnere le fiamme.

Un vasto incendio si è sviluppato sulla Lecce-Torre Chianca, a Spiaggiabella, in una zona in prossimità del parco di Rauccio e in circostanze ancora da chiarire: sul posto, immediato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, che stanno provando a circoscrivere le fiamme.