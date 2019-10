Coro gospel della salentina Elisabetta Guido in concerto alla Camera

Concerto in occasione della Giornata internazionale della non violenza istituita dall’Onu.

Venerdì 4 ottobre, il Coro gospel “A.M. Family” di Lecce, preparato e diretto dal maestro Elisabetta Guido, si esibirà a Roma, nella sede della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio, in occasione della Giornata internazionale della non violenza istituita dall’Onu. Al pianoforte ci sarà il maestro Luigi Botrugno.

Il concerto è stato voluto dall’onorevole Veronica Giannone, attiva nella difesa dei diritti umani in genere ed impegnata, in particolare, nel contrasto alla violenza sulle donne e bambini. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione di Lucia Orlando e Damiana Mancarella, che cura il management della compagine. Il concerto si terrà alle 18 nella sala Cenacolo.

Il coro gospel “A. M. Family” di Lecce è una realtà di altissimo livello con esperienza oramai più che decennale. Nato nel 2002 nell’ambito delle attività integrative del Conservatorio “T. Schipa” di Lecce e da sempre preparato e diretto dal M° Guido, il Coro, che ha ricevuto una Targa honoris causa per la propria attività artistica dalla Provincia di Lecce, è stato per diversi anni coro collaboratore delle Produzioni di Rai 1 “Grandi Eventi” , per la cui organizzazione ha interpretato le sigle iniziali e finali di diversi programmi in prima serata su Rai 1, fra i quali “Premio Barocco” e trasmissioni condotte da Gianni Morandi. Inoltre è stato “coro spalla” in Puglia dei celeberrimi Golden Gospel Singers ed ha eseguito repertori in diversi concerti accompagnato dall’Orchestra Sinfonica della Fondazione ICO “T. Schipa” di Lecce. Inoltre la compagine ha collaborato con artisti afroamericani notissimi del repertorio blues/gospel, come A. Miles e Movin’ Melvin Brown.

Il M° Elisabetta Guido, direttrice di coro, cantante, pianista e compositrice di jazz di fama nazionale ed internazionale, oltre che didatta (anche nei Conservatori) ha avuto al suo attivo diverse collaborazioni con personaggi del calibro di R. Zero, R. Cocciante, A. Ruggiero, R. Arbore e, in ambito jazz, gospel e soul, con C. Porter, A. Davis, D. Massey, F. Bosso, R. Ottaviano, F. Boltro, J. Girotto, P. Di Sabatino, A. Tavolazzi e tanti altri. Inoltre collabora da diversi anni in Francia con la manager internazionale della danza italo/francese Sofia Capestro, per la quale ha preso parte a diversi spettacoli teatrali, fra i quali “Le Sacrè en musique” e “Chuuut!”. Nel 2019 le è stato conferito il più alto riconoscimento per l’Arte del nostro territorio, il Premio “Il Sallentino”.

Il progetto della campagna promozionale per il concerto è stato realizzato da Maurizio D’Anna. Intanto sono già aperte le iscrizioni al coro per il nuovo anno 2019/2020. La partecipazione è totalmente gratuita. Chi volesse provare a farne parte può contattare il numero 3297761511.