Su "Il Gastronauta" la classifica delle migliori pizzerie d'Italia: ce n'è una leccese

Il celebre portale italiano di enogastronomia "Il Gastronauta" ha pubblicato la classifica del sondaggio sulle migliori pizzerie italiane. Il contest si è svolto in collaborazione con Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna Molini per decretare, appunto, la migliore pizzeria dell’anno. Il primo posto se l'è aggiudicato "Crosta", un locale milanese nato dall'idea di due giovani pizzaioli.



E in classifica, più precisamente al 10° posto, troviamo anche una pizzeria leccese: si tratta de "Il Pizzicotto" di Stefano Mele, che ha così ringraziato gli affezionati clienti su Facebook: "Essere fra le 10 migliori pizzerie del 2019 è per noi un traguardo straordinario, anche perchè il Gastronauta di Davide Paolini è fra le più importanti pubblicazioni del settore in Italia. Grazie a tutti gli utenti del sito per il supporto, senza il quale non avremmo mai raggiunto questo risultato".