Lecce nascosta, domenica visita guidata nel rifugio antiaereo

Domenica 6 ottobre, il Gruppo Speleologico Leccese ‘Ndronico organizza una passeggiata sotterranea nel rifugio antiaereo della II Guerra Mondiale, sito al di sotto della Villa comunale di Lecce, cuore della città.

L’evento, organizzato in occasione V Giornata Nazionale della Speleologia promossa dalla SSI (Società Speleologica Italiana), è un’interessante opportunità per riscoprire un frammento di storia non troppo lontana e anche un momento per far conoscere il mondo della speleologia urbana.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. Si richiede abbigliamento comodo.