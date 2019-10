Blitz contro i tifosi romanisti, patteggia l’ultras leccese: daspo di due anni

Processato per direttissima il 22enne di Erchie responsabile dell’assalto domenica scorsa.

È stato processato per direttissima e condannato a due anni lontano dallo stadio. L’ultras giallorosso Leonardo Errico, 22 anni di Erchie, ha patteggiato anche un anno di reclusione (pena sospesa) per aver assaltato un taxi di tifosi giallorossi in arrivo a Lecce per la partita al Via del Mare. Errico era solo uno degli ultras presenti al passaggio del mezzo sulla rotatoria della provinciale Lecce-San Cataldo: la Digos sta completando le indagini per individuare l’intera banda.