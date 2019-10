Strappo a Palazzo Gallone, presidente del consiglio lascia la maggioranza

Dario Martina, presidente del consiglio, annuncia la sua uscita dalla maggioranza dopo la lettera ricevuta da otto consiglieri comunali e dal sindaco che gli chiedevano “chiarezza”.

Bufera a Palazzo Gallone, dove si consuma definitivamente lo strappo tra il gruppo di maggioranza e il presidente del consiglio comunale di Tricase, Dario Martina: quest’ultimo, infatti, ha annunciato le sue imminenti dimissioni dal gruppo di maggioranza in risposta a una dura lettera-ultimatum che 8 consiglieri che sostengono l’amministrazione (Antonio Baglivo, Vincenzo Chiuri, Pasquale De Marco, Alessandra Ferrari, Luigi Giannini, Francesca Longo, Giuseppe Peluso, Maurizio Ruberto) insieme al sindaco Carlo Chiuri gli avevano indirizzato lo scorso 26 settembre, chiedendo “chiarezza” ed evidenziando “un comportamento poco favorevole alle attività ed iniziative dell’amministrazione comunale ed in particolare del sindaco e della giunta comunale”.

Un atteggiamento per i consiglieri di maggioranza che dimostrerebbe “in maniera inconfutabile” come Martina non potesse “interpretare la sua attività di consigliere comunale in una logica di condivisione di obiettivi risultati comuni nel gruppo di maggioranza, ma di perseguire una visione egoistica, ristretta e che guarda logiche di parte e non certamente gli intenti che hanno costituito le fondamenta dell’attuale amministrazione”. Il riferimento era anche ad una partecipazione dello stesso Martina a un incontro del Pd di Tricase.

Martina replica dicendosi colpito dalla “tempistica della richiesta” di Chiuri e degli otto consiglieri “specie se rapportata a quanto già accaduto ai due ex assessori, rei di non aver condiviso alcune linee e di aver protocollato una lettera di divergenza sulle azioni della Giunta e, forse per questo disappunto, defenestrati senza alcun preavviso e con una certa immediatezza”: “Se così fosse – scrive Martina -, sarebbe questa una metodica razionale per azzittire quelle voci che sono fuori dal coro, per far tacere ogni pensiero discordante. Verrebbe da pensare che se anch’io fossi stato un assessore probabilmente avrei condiviso le stesse sorti di questi”.