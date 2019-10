Alloggi popolari, dalla Prefettura pugno duro contro gli abusivi

Istituita anche una cabina di regia per aiutare i soggetti in difficoltà a reperire un alloggio alternativo.

Riunione in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sulle occupazioni abusive di alloggi popolari nella provincia di Lecce. È stato individuato un piano di priorità, stabilendo di distinguere tra le occupazioni senza titoli, le occupazioni per le quali il titolo sia venuto meno per cause di decadenza o morosità e le occupazioni abusive a titolo originario.

II prefetto Maria Teresa Cucinotta, ha richiamato l'attenzione sull'attività sviluppata in questi mesi in relazione alla complessità del quadro e alle numerose e recenti normative, primarie e secondarie.

Due direttrici di azione: sono state indicate alle amministrazioni le misure più adeguate per evitare che si verifichino nuove occupazioni di immobili abbandonati e l'esecuzione delle ordinanze di rilascio emesse dall'autorità giudiziaria o delle richieste di Arca Sud Salento.

È stata inoltre istituita la cabina di regia per l'esame delle situazioni di fragilità documentate per le quali i soggetti interessati non siano stati in grado di trovare da soli una situazione abitativa alternativa. Le richieste di sgombero pervenute sono state tutte trattate direttamente o attraverso l'approfondimento in Cabina di Regia, tanto da ottenere, in alcuni casi, anche il rilascio spontaneo dell'immobile da parte degli occupanti.